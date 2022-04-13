Заворотнюк и Жигунов не прятали личное? Какую деталь Смолкин вспомнил о романе звезд «Моей прекрасной няни»

Актер, сыгравший в ситкоме импозантного дворецкого Константина, стал свидетелем того, как развивались отношения этой парочки.

Борис Смолкин в одном из своих редких интервью вскользь упомянул о романе Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова. Актер, сыгравший в ситкоме «Моя прекрасная няня» импозантного дворецкого Константина, можно сказать, стал свидетелем того, как развивались отношения парочки. Делясь воспоминаниями давно прошедших лет, Смолкин выдал одну деталь. По словам актера, Анастасия и Сергей страстно желали придать своей личной жизни публичности. И это тогда бурно обсуждалось. Многие подозревали, что союз двух ярких звезд — всего лишь пиар и очередная «утка».

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«Мотивы отношений Насти и Сергея мне не известны. Но их страстное желание придать публичность своей личной жизни и правда вызывало тогда вопросы. Хотя я не думаю, что этот роман так уж повлиял на успех и рейтинги нашего сериала. Лично для меня проект стал чудом. После 55 лет начать активно сниматься и получить популярность, к которой и готов-то не был, бесценно», — говорил Борис Смолкин в беседе с «Экспресс газетой».

Кстати, после романа с Анастасией Заворотнюк Сергей вернулся к жене. «Прекрасная няня» в одиночестве не осталась — она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева и родила ему дочку Милу. Жигунов с женой Верой спасти брак так и не смог. Он снова от нее ушел ради Виктории Ворожбит, которую называют точной копией Заворотнюк.

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