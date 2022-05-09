Хрустальная люстра, расписные стены: сын Орбакайте с женой устроил застолье на бывшей даче Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова решили отметить 9 мая в любимом месте в районе Истры.

Алла Пугачева и Максим Галкин не так давно уехали в Израиль вместе с детьми. Пока неизвестно, когда они вернутся. Ходят слухи, что супруги продают замок в деревне Грязь. Однако у Примадонны есть несколько недвижимого имущества.

Так своей бывшей дачей она позволяет распоряжаться внуку Никите Преснякову. Музыкант живет с женой Аленой Красновой в столичной квартире, которую им на свадьбу подарила артистка.

Однако зачастую Никита любит отдыхать на бывшей даче Аллы Борисовны в районе Истры. Летом пара устраивает там вечеринки. А вот 9 мая супруги приехали в роскошный дом.

Они решили устроить застолье в честь Дня Победы. Невестка Кристины Орбакайте похвасталась роскошным столом, на котором едва хватило места для еды и красивой сервировкой. Они разместились в зале, где висит хрустальная люстра, а стены расписаны и выглядят, как предметы искусства.

«За мир во всем мире», — прозвучал тост.

Дружная компания насладилась вечером в загородном доме. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит ремонт в особняке. Другие похвалили супругов за гостеприимство. Напомним, что в этом году Никита принял участие в шоу «Маска» и почти дошел до финала. Также он с женой побывала на юбилее Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады лично вручил ему приглашение.

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