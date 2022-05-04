«Я купила билеты в один конец»: Вика Романец сбежала из Москвы после измены Антона Гусева

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец решила срочно сменить обстановку.

Она рассказала, что после разрыва с Антоном Гусевым у нее нет сил оставаться в Москве и приходить в свой дом.

«Я купила билеты в один конец. Я поняла, что мне нужно уехать из Москвы на неопределенное количество времени для того, чтобы пережить эту стадию принятия, чтобы я приходила домой и никого не ждала. Я вчера вечером ехала по Новой Риге, и у меня было дикое чувство присутствия этого человека. Не рядом. Но в этом городе. То есть, я хочу вернуться с ощущением того, что этого человека не существует вообще», — поделилась Вика Романец с подписчиками.

Она рассказала, что летит путешествовать по Европе. В планах у нее посещение нескольких стран.

«В планах у меня посетить Ниццу, Канны, Монако, Барселону. Париж. Когда вернусь, не знаю», — добавила Вика Романец.

Напомним, на днях Вика Романец уличила в измене мужа Антона Гусева. Их пятилетний брак из-за этого будет расторгнут.

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