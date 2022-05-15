Чтобы Антошка локти кусал? Вика Романец покрасовалась в дерзком бикини в Ницце после измены мужа

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец приходит в себя в фешенебельном месте после расставания с Антоном Гусевым.

Бывшие участники «Дома-2» и пока еще законные супруги Вика Романец и Антон Гусев находятся в шаге от развода.

Вика Романец не так давно уличила мужа в измене. Теперь она настроена решительно – только расставание. Прощать неверность Антону Гусеву она не намерена.

Чтобы побыстрее забыть предателя, Вика Романец уехала подальше от Москвы. Она взяла билет в один конец и вместе с подругой улетела в Европу.

Теперь в ее микроблоге исправно появляются снимки из Монако и Ниццы.

На одном из кадров Вика Романец позирует в бикини с леопардовым принтом. А поскольку Вика Романец много времени проводит в спортзале, формы у нее – на зависть.

«Годный контент подъехал», — иронично подписала Вика Романец собственный горячий снимок.

В кадре она полулежит у бассейна, томно запрокинув голову назад. Расчет на то, что это увидит Антон Гусев и будет кусать локти? Вот какую красавицу-жену променял на никому неизвестную деву.

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