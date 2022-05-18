«Все по-другому стало»: Бородина в косухе карамельного цвета и трикотажном платье прокатилась в метро

Телеведущая отправилась на шоу Лены Блиновской. Она решила добраться на общественном транспорте, но это оказалось плохой идеей.

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что проект принес ей славу. Более того, телеведущая смогла научиться разным навыкам у Ксении Собчак. Теперь Для многих Бородина является примером сильной женщины.

После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет. Более того, звезда похудела и стала облачаться в еще более женственные наряды. Она всегда следит за трендами.

Накануне Ксения отметилась на премии «Жара». Она щегольнула в атласном наряде с открытым плечом. Телеведущая решила выглядеть словно индианка. А вот 18 мая она принарядилась в весенний монохромный лук. Бородина покрасовалась в трикотажном платье пудрового цвета с разрезом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Сменила джинсы на платья. Погода позволяет. Волосы чуток отрасли», — похвасталась она.

Телеведущая дополнила образ косухой карамельного цвета, которая является хитом сезона, а также белыми ботинками на тракторной подошве. Примечательно, что впервые за много лет она поехала не на машине, а на общественном транспорте.

Чтобы не опоздать на шоу к Елене Блиновской, звезда спустилась в метро. Однако это оказалось плохой идеей, так как был час пик, в вагонах было много людей, а вагонные составы стояли в пробке в тоннеле.

«Все ради тебя, и все равно опоздаю. Тут вообще все по-другому стало, мой водитель быстрее доедет», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились ее образом. Многие признались, что хотели бы встретить ее в метро. «Очень стильно», «Цвета особенно классные», «Просто красотка», «Супер», «Наряд просто отпадный», «Куртка мне так нравится», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

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