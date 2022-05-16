Стильная леди: Бородина в джинсах и укороченном жакете прокатилась на кабриолете в Дубае

Телеведущая решилась сама сесть за руль. Она насладилась изысканным ужином в ресторане.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что стала знаменита благодаря шоу «Дом-2». Ксения теперь живет в просторном доме.

Но на день рождения она подарила себе квартиру в Москве, которая для нее стала уже третьей. Примечательно, что телеведущая в прошлом году рассталась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. После этого шага она стала чаще веселиться, видеться с подругами и ездить в отпуск без детей.

Если майские праздники Ксения провела в Сочи и Абхазии с дочками, то потом она улетела в Дубай уже с подругами. Телеведущая планировала сменить несколько локаций, но передумала.

Она устроила шопинг, закупившись нарядами люксовых марок. А накануне Бородина решила отправится в ресторан на роскошном кабриолете. Она захотела сама сесть за руль. Звезда осталась в восторге от своей поездки.

А в ресторане она насладилась изысканными блюдами. Ксения облачилась в черный укороченный жакет и джинсах серого цвета. Наряд дополнили ботинки на шнуровке.

«Я не знаю, как я это сделала. Но я сама за рулем от своего отеля до ресторана, который находится не очень близко, доехала сама», — похвасталась телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Другие отметили, что она уверенно водит автомобиль в другой стране. К слову, светская львица уже присматривает себе квартиру в Дубае. Она призналась, что в последнее время там недвижимость разлетается, как горячие пирожки.

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