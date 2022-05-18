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«Всегда на высоте»: Волочкова в струящемся бирюзовом платье запрокинула ногу для вертикального шпагата

Балерина Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции занимается любимым делом.

«Всегда на высоте»: Волочкова в струящемся бирюзовом платье запрокинула ногу для вертикального шпагата
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Звезда балета Анастасия Волочкова устроила себе каникулы в Турции.

Под жарким солнцем этой страны она отдыхает в компании горячего бойфренда и подруги, которая и познакомила ее с мужчиной мечты.

Анастасия Волочкова, наслаждаясь морем и купаясь в любви, не забывает и о своем любимом деле. В Турции она вовсю демонстрирует свои знаменитые шпагаты, делая их в разных местах.

На этот раз Анастасия Волочкова показала вертикальный шпагат во время прогулки на яхте. Облачившись в роскошное струящееся платье бирюзового оттенка, Анастасия Волочкова сделала свой фирменный мах ногой, в очередной раз удивив поклонников грацией и растяжкой.

«Я в моменте и всегда на высоте», — подписала кадры Анастасия Волочкова.

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Анастасия Волочковабалеринаотдых в ТурцииТурцияШпагат