Спасательницы Малибу: Волочкова в пурпурном купальнике предстала на яхте с подругой

Звезда балета, 46-летняя Анастасия Волочкова в эти дни отдыхает в Турции. По словам балерины, она прилетела сюда, чтобы встретиться с подругой, которая живет в Голландии.

Вместе с приятельницей Анастасия Волочкова отправилась на морскую прогулку на яхте. В микроблоге балерина поделилась красивыми кадрами, на которых предстала в пурпурном купальнике.

«Наташа мой замечательный друг! И дарит мне возможность забыть обо всем и просто отдохнуть», — написала под фото Анастасия Волочкова.

Как известно, красный цвет придает объема. И Анастасия Волочкова выглядит в алом купальнике более аппетитной, чем казалось ранее.

На то, что балерина немного поправилась обратили внимание ее поклонники, назвав Волочкову и ее подругу спасательницами Малибу. В Сети Анастасии Волочковой делают комплименты и просят показывать не только подругу, но и нового бойфренда.

Напомним, в Турции Анастасию Волочкову сопровождает атлетически сложенный мужчина. Балерина не показывает его лица, но зато рассказала, что ее новый кавалер весьма состоятелен.

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