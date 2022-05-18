Клавуся: Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала единственную дочку от Михаила Земцова

Певица и актриса Кристина Орбакайте раньше довольно часто публиковала в сети совместные фото и видео с единственной дочкой Клавдией.

Потом звезда взяла паузу, и Клавдия какое-то время не появлялась в микроблоге своей мамы.

Но Кристина Орбакайте решила-таки, что пора порадовать поклонников свежим снимком Клавы. В микроблоге она разместила фото дочери, на котором та запечатлена в бассейне во время плавания под водой.

«Клавдия Земцова», — таким хештегом сопроводила кадр Кристина Орбакайте.

Стоит отметить, что за последнее время наследница звездного семейства, внучка Аллы Пугачевой заметно подросла.

Тридцатого марта этого года Клавдии Земцовой исполнилось десять лет. И если в прошлом году Кристина Орбакайте с размахом отмечала день рождения наследницы, показывая фото и видео с праздника, то в этом Орбакайте ограничилась только размещением архивных кадров с участием Клавы в микроблоге.

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