С акцентом на щиколотки: Шубская в джинсах с подворотами и белых лодочках вывела в свет сыновей Овечкина

Анастасия Шубская является дочкой актрисы Веры Глаголевой. Она не скрывает, что счастлива в браке с Александром Овечкиным. Ей удалось завоевать сердце одного из самых выдающихся российских хоккеистов.

Пара живет в США, но они часто приезжают на родину. Избранница подарила спортсмену двоих сыновей: Сергею три года, а Илье скоро исполнится два года. Еще зимой наследница артистки привезла малышей в Москву.

Так как Овечкин находится в командировке, Шубская сама приглядывает за детьми и видится с родными. Она водит старшего сына на занятия по хоккею. А вот на днях светская львица решила посетить детский праздник.

Она появилась на публике в укороченных джинсах с подворотами и черном жакете. Лаконичный образ в стиле кэжуал дополнили белые лодочки на шпильке. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Она запечатлелась на празднике с подросшими сыновьями. Мальчики были одеты в одном стиле — в брюки и рубашки.

Поклонники Анастасии восхитись ее утонченностью и отметили, что малыши стали еще больше похожи на папу. «Какие красивые мальчики», «Ой, у вас столько помощников растет», «Какие стройные ножки», «Выглядите сногсшибательно», «Вот это мамочка! Столько утонченности», «Илья уже так вырос», «Ну у вас всегда с собой два мини-Овечкина», «Очень красивая», — стали писать пользователи Сети.

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