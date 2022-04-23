Прозрачный купол, белый памятник: Шубская показала могилу Глаголевой

Вера Глаголева была известной актрисой и режиссером. Она снялась в десятках разных кинокарнин. Последняя ее роль была Анны в фильме «Ковчег», а также она режисстровала драму «Не чужие».

В 2017 года артистка умерла после длительной борьбы с болезнью. У нее остались дочки: Анна и Мария Нахапетовы, а также Анастасия Шубская. Старшая наследница стала балериной, а Мария работает в театре. Младшая дочка звезды счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.

Обычно Шубская большую часть времени проводит в США, где у нее с мужем есть дом. Но в этом она снова снова приехала в Россию с детьми: трехлетним Сергеем и годовалым Ильей. 23 апреля дочка актрисы приехала на Троекуровском кладбище вместе с сестрами.

Накануне Пасхи они решили побывать на могиле своей мамы. Анастасия засняла белокаменную могилу со стеклянным куполом и памятником. Там стоят корзинки с цветами.

Поклонники отметили, что до сих пор вспоминают Глаголеву и чтят ее памят. Многие восхищаются тем, какими стали дочки актрисы и видят ее продолжение во внуках.

Напомним, что накануне Пасхи многие звезды посетили храмы и осветили куличик. Наталья Подольская похвасталась корзинкой с яйцами. А Лера Кудрявцева побывала в церкви с дочкой Марией.

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