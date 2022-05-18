«Он иностранец»: Анастасия Волочкова раскрыла интересные подробности о новом возлюбленном

Звезда балета Анастасия Волочкова на второй день отдыха в Турции сообщила поклонникам, что проводит время не одна. В микроблоге балерина предъявила мужчину, показав его со спины.

Анастасия Волочкова похвасталась, что на этот раз ее ухажер — состоятельный человек. Имеет свой самолет, яхту и футбольный клуб. И все это богатство – в неполные сорок лет.

«Он иностранец, — поделилась с «КП» Анастасия Волочкова. — Моему новому поклоннику 39 лет. Можно сказать, это курортный роман. Но это тот случай, когда не я везу на отдых мужчину, а он меня пригласил и все организовал».

Балерина уточнила, что ее бывший избранник Олег ревнует к нынешнему поклоннику. Но ему не привыкать, ведь рядом с Анастасией Волочковой всегда были и есть мужчины.

«И со всеми я в дружбе и согласии. Я свободна, мое сердце не занято, поэтому имею право отдыхать, с кем захочу. И как хочу. Я надеюсь, вы еще все погуляете на моей свадьбе. Но для этого мне надо встретить достойного мужчину. И сильного. По характеру он должен быть как две Волочковой», — добавила балерина.

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