«Мне нечего скрывать»: Волочкова и ее новый бойфренд публично продемонстрировали страсть в Турции

Накануне балерина Анастасия Волочкова сообщила, что прибыла на отдых в Турцию. Звезда поселилась на шикарной вилле у самого моря.

Как оказалось, Анастасия Волочкова не планировала в одиночестве коротать дни на отдыхе. Компанию звезде балета составил атлетически сложенный мужчина, к тому же, по словам Волочковой, не бедный.

Судя по всему, пара на отдыхе предается любви каждое мгновение. В микроблоге Анастасия Волочкова показала вполне интимное фото — она застыла в шпагате и прильнула всем телом к полуобнаженному возлюбленному.

«Я только вчера прилетела, у меня столько эмоций! Меня встретили с цветами, радостью, любовью! Сколько хочу, столько и выкладываю. Кому не нравится, пролистните. Но многим же интересно. А почему я не могу щедро по-прежнему делиться своими эмоциями?! Вам же всем более интересно всегда, кто на этот раз, а не то, как я станцевала спектакль два дня назад с детьми и сколько шпагатов сделала на сцене. Вот и ловите. Мне нечего скрывать», — объяснила свою откровенность Анастасия Волочкова.

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