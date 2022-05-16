«Не к Тиграше»: Юлия Салибекова предстала в гримерке «Дома-2» и объявила, что будет бывать здесь часто

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова объявила в микроблоге, что будет очень часто появляться на «Поляне».
Она намерена присутствовать на Лобных, чтобы не давать Тиграну очернить ее в глазах поклонников телестройки.
«Это гримерка, в которой я нахожусь перед выходом на Лобное. Запоминайте ее. Наверное, я буду чаще приходить. Но не к Тиграше, свои вопросы решать», — написала Юлия Салибекова.
Одни подписчики Юлии Салибековой заявили, что это уже перебор с ее стороны. Им кажется, что она пиарится и пытается заработать денег, забывая, что от скандалов между родителями страдают дети.
Другие же поддерживают Юлию в ее стремлении во чтобы бы то ни стало отстоять свои права. Ведь она осталась одна с тремя детьми на руках, защищать ее совершенно некому. А публичность – это некая гарантия того, что все разрешится в пользу Юлии и ее сыновей.
Напомним, в этот понедельник, 16 мая, Юлия и Тигран Салибековы официально разведутся в суде.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.