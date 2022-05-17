«В объятиях любимого»: Волочкова показала нового мужчину, с которым отдыхает в Турции

Звезда балета Анастасия Волочкова в эти дни отдыхает в Турции.

Здесь балерина уже успела продемонстрировать свои знаменитые шпагаты — три раза.

И пару раз засветила мужчину, с которым проводит каникулы на море.

Сначала Анастасия Волочкова показала только ноги избранника, а затем и его самого. Правда, со спины. На снимке, который Анастасия Волочкова разместила в соцсети, она предстала нежно обнимающей нового возлюбленного.

Даже по фото сзади можно понять, что мужчина хорош собой — молод, строен и атлетичен.

«Давайте уметь радоваться друг за друга. Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа. Но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость и отдых в объятиях любимого», — написала Анастасия Волочкова под фото.

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