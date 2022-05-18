Под носом у Ольги Бузовой: Дава и Мари Краймбрери стали жить вместе

Популярный блогер уединился в кальянной с молодой певицей после премии «Жара Music Awards». А потом влюбленные отправились домой.

Ольга Бузова признавалась, что мечтает о семье. Она несколько раз переживала тяжелые расставания. Сначала телеведущая развелась с Дмитрием Тарасовым, которого позже обвинила в изменах.

Потом она искала жениха на телевизионном шоу, но встретила блогера Даву на съемках клипа и влюбилась. Этот роман продлился больше года. По неизвестным причинам в свой день рождения звезда с ним разорвала отношения.

Обычно Бузова избегала встреч с бывшими бойфрендами. Но 17 мая на премии «Жара Music Awards» она пересеклась с Давой. Артистка стреляла в него взглядом.

Однако он предпочел не обращать на нее внимания. Весь вечер блогер посвятил молодой певице Мари Краймбрери. Ходили слухи, что недавно они вместе провели отпуск. А теперь влюбленные стали вместе позировать журналистам.

Примечательно, что после мероприятия они уехали на разных машинах, чтобы отвести подозрения, но приехали в одну точку — в кальянную. До поздней ночи Дава и Мари праздновали победу артистки в номинации «Певица года». Они покинули заведение на такси и вместе вышли на «Юго-Западной», обнимаясь направились домой к Даве. Из окна их могла бы увидеть Бузова, живущая в соседнем подъезде, пишет Super.ru.

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