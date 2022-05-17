Пять фильмов к просмотру от Виталины Цымбалюк-Романовской
Видео
Секреты зонирования: как из одной комнаты сделать две
Видео

Уничтожила взглядом и не поздоровалась: Бузова не смогла сдержать эмоций, увидев Даву

Ольга Бузова никак не может успокоиться после расставания с блогером.

Уничтожила взглядом и не поздоровалась: Бузова не смогла сдержать эмоций, увидев Даву
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова удивила гостей премии «Жара» своим смелым нарядом. На ее прозрачное платье можно было либо смотреть, не отрывая взгляд, либо стыдливо отворачивать глаза. Тут уж кто как воспитан.

Вот и экс-бойфренд артистки не смог пройти мимо. Увидев свою бывшую, Дава закричал: «Оль, привет!» Бузова в ответ только с гневом посмотрела на наглеца и отвернулась. Ответного приветствия блогер не услышал.

Отметим, что Давид Манукян недавно перестал скрывать свои отношений с Мари Краймбрери. И даже стал заговаривать о свадьбе и детях. А вот у Ольги Бузовой после расставания с Давидом Манукяном в личной жизни полный голяк.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

«Жара»Давановости goоgleОльга Бузова