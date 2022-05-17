Уничтожила взглядом и не поздоровалась: Бузова не смогла сдержать эмоций, увидев Даву

Ольга Бузова никак не может успокоиться после расставания с блогером.

Ольга Бузова удивила гостей премии «Жара» своим смелым нарядом. На ее прозрачное платье можно было либо смотреть, не отрывая взгляд, либо стыдливо отворачивать глаза. Тут уж кто как воспитан.

Вот и экс-бойфренд артистки не смог пройти мимо. Увидев свою бывшую, Дава закричал: «Оль, привет!» Бузова в ответ только с гневом посмотрела на наглеца и отвернулась. Ответного приветствия блогер не услышал.

Отметим, что Давид Манукян недавно перестал скрывать свои отношений с Мари Краймбрери. И даже стал заговаривать о свадьбе и детях. А вот у Ольги Бузовой после расставания с Давидом Манукяном в личной жизни полный голяк.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.