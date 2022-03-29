«Знал с первого дня»: Мари Краймбрери призналась, что нарушила договор о неразглашении на «Маске»

Участникам запрещено говорить даже родным, что они герои - проекта.

В очередном выпуске шоу «Маска» — новое разоблачение. На этот раз жюри сняло покров тайны с Леопарда. Им оказалась певица Мари Краймбрери.

Как выяснилось, свое участие в проекте девушка рассекретила еще раньше. О том, что она — Леопард, знал ее пиар-менеджер. Краймбрери проговорилась об этом, когда общалась с подписчиками в Сети.

«Денис Орлов знал с первого дня. Это было еще летом, если не ошибаюсь», — рассказала звезда.

К слову, раскрывать свое участие в проекте звездам запрещено. Они подписывают договор о неразглашении, который предусматривает большие штрафы за нарушение тайны. К примеру, предыдущая разоблаченная Наталья Подольская признавалась, что до последнего шифровалась от мужа Владимира Преснякова. А с учетом наличия годовалого ребенка это ей давалось очень непросто.

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