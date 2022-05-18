«Встречался по дружбе с Оксаной»: Шнуров после развода с женой тайно посещал Акиньшину

Знакомая актрисы Оксаны Акиньшиной заявила, что звезда «Стиляг» встречалась со своей первой любовью музыкантом Сергеем Шнуровым, когда певец развелся с женой Матильдой.

Причем тогдашний муж Акиньшиной Арчил Геловани обо всем узнал. Естественно, что ему такое странное общение очень не нравилось. Вскоре он решил расстаться с актрисой, а она не возражала.

«В прессе писали, что Шнуров тогда развелся с очередной женой, Матильдой, и встречался по дружбе с Оксаной. А какому мужу такое понравится? У Оксаны такой подход к отношениям: сегодня — одна любовь, завтра – другая». Знакомая Оксаны Акиньшиной

Напомним, что несколько лет назад Оксана Акиньшина рассталась с Арчилом Геловани. От него у нее двое детей. Причем живут они с отцом в Тбилиси, а актриса лишь изредка навещает наследников, сообщает «Комсомольская правда».

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