«Больше энергии, больше жизни»: Оксана Акиньшина станет мамой

Оксана Акиньшина станет мамой. Правда, на съемочной площадке и только суррогатной – так решила зарабатывать на жизнь ее героиня в сериале «Контейнер». В Москве приступили съемкам второго сезона набравшего популярность проекта видеосервиса START.

«Ко второму сезону сериал станет менее камерным, история будет развиваться гораздо активнее и динамичнее. Будет больше персонажей, влияющих на судьбы главных героев. Больше воздуха, энергии, больше жизни», — цитирует Акиньшину «Комсомольская правда».

Маму героини Оксаны Акиньшиной – Саши сыграет Юлия Ауг, которой тема суррогатного материнства актрисе не чужда. Актриса призналась, что ее знакомые именно таким образом и стали родителями.

Режиссером продолжения «Контейнера» по-прежнему выступает Алексей Ляпичев, он же сценарист. Премьера второго сезона намечена на лето.

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