«Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу»: что 16-летняя Акиньшина говорила о Шнурове

Роман между актрисой и музыкантом случился на съемках картины «Игры мотыльков».

Актриса Оксана Акиньшина в шестнадцатилетнем возрасте закрутила роман с музыкантом Сергеем Шнуровым. Тогда она играла в картине «Игры мотыльков», а Шнуров писал песни для этого фильма и снялся в нескольких эпизодах.

Как говорила Акиньшина, на съемках Сергей Шнуров порой появлялся буквально «никакой». Однажды она осталась в его номере. В какой-то момент Шнуров произнес: «Ну чего? Раздевайся давай!» После этого, как отмечала актриса, «дело пошло».

Любопытно, что Шнуров запрещал школьнице Акиньшиной прогуливать уроки.

«Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки». Оксана Акиньшина

Напомним, что Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина были вместе пять лет. При этом у них были крайне напряженные отношения. Порой дело доходило до драк, сообщает «Комсомольская правда».

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