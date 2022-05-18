Хочет вернуть в Россию: Акиньшина борется за детей, которые живут с бывшим мужем за границей

Актриса Оксана Акиньшина, как рассказал ее знакомый, будет оспаривать решение суда оставить ее детей с отцом — продюсером Арчилом Геловани.

Как отметил знакомый Акиньшиной, в отношениях с бывшим мужем у звезды «Стиляг» не все так просто, как может показаться на первый взгляд. У Геловани несколько адвокатов, поэтому спорить с ним в судах достаточно сложно, сообщает «Комсомольская правда».

«Оксана не особо рассказывает про личную жизнь, но, по-моему, она не согласна с таким положением вещей и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов на семью, то у нее есть необходимость самореализовываться, а не быть только домохозяйкой». Знакомый Оксаны Акиньшиной

Напомним, что у Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани двое общих детей — Константин и Эмма. Последние годы наследники живут в столице Грузии — Тбилиси.

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