Новости шоу-бизнеса: новый источник доходов сбежавшей Хаматовой, истерики Галкина в Израиле, лишившаяся детей Акиньшина

Максим Галкин закатил истерику в Израиле, Чулпан Хаматова скрыла роскошную квартиру в центре Москвы, Андрей Макаревич не будет оформлять российское гражданство новорожденному сыну — об этом и не только читайте ниже, в нашем традиционном дайджесте новостей от 25 апреля.

Макс Барских сменил военную форму на концертный наряд

Украинский певец Макс Барских торопится переодеть свою военную форму, в которой щеголял намедни в своем микроблоге, позируя на видео, и пакует чемоданы в Америку. Его имя значится на афише вечеринки Billboard MusicCon, куда его пригласили за хороший гонорар. Концерт состоится в Лас-Вегасе в мае.

Хаматова скрывала роскошную квартиру в Москве

Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова может обеспечить себе безбедную жизнь в своем особняке под Ригой, даже не имея работы там. Выяснилось, что актриса является хозяйкой элитной недвижимости в Москве, которая сегодня стоит порядка 130 миллионов рублей.

С ежемесячной сдачи жилья в аренду актриса вполне может выручать по 300 тысяч ежемесячно и покрывать свои нужды. К тому же, за жильем есть кому присматривать — в столице у нее родной брат, друзья, они и контролируют квартиру.

Галкин закатил истерику в Израиле

Телеведущий Максим Галкин обосновался в Израиле надолго. Потому что в России он лишился источников доходов. Это изрядно ударило по нервной системе артиста, и он закатил истерику в Сети, записав видеоролик, и рассказал, что зрители сдавали билеты, рекламные контакты расторгнуты, а съемки отменились.

Кормухина прошлась по Пугачевой и Галкину

Певица Ольга Кормухина вспомнила свое первое знакомство с Максимом Галкиным. И была впечатлена его манерами и воспитанием. Но он уже тогда подался куда-то не туда, посчитала артистка. И оказалась права: «Мальчик подрос, сориентировался и влился в общий строй. Да и Алла когда-то ведь настоящим творчеством занималась, но недаром наш наставник нас предупреждал: бойтесь Иудина греха!».

Акиньшина лишилась двоих детей

После развода Оксаны Акиньшиной со вторым мужем Арчилом Геловани их оба ребенка остались с отцом. Как выяснилось, сына и дочку бывший супруг увез из страны, сейчас наследники живут в Тбилиси, и звездная мать вынуждена каждый раз летать в Грузию, чтобы увидеться с ними.

Жена Макаревича отказалась от российского гражданства сына

В апреле в семье Андрея Макаревича и его молодой жены родился сын. Мальчика назвали Эйтаном, и он стал гражданином Израиля. 37-летняя супруга музыканта заявила, что российский паспорт ее наследнику ни к чему.

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей», — заявила в интервью Ксении Собчак жена Макаревича.

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