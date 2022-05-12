«Хорошая «р» там. Фильтруй хрюканину»: Шнуров вмешался в конфликт Соловьева и Новикова

Певец Сергей Шнуров в шоу «Белый шум» высказался о конфликте телеведущего Владимира Соловьева и уральского барда Александра Новикова.

Ведущая писательница Татьяна Толстая напомнила Сергею Шнурову об этом истории. «Фильтруй хрюканину — замечательно споется. Это вот прямо ваше», — заявила она и посоветовала певцу сочинить песню и выпустить клип с этими словами.

«Хорошая «р» там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал». Сергей Шнуров

Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ ему ответили многие известные уральцы, в том числе и бард Новиков. Он посоветовал телеведущему «фильтровать хрюканину». Выражение исполнителя мгновенно стало мемом в России.

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