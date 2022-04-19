Как дочка Аллы выглядит в Израиле? Лиза Галкина на маминой вечеринке распустила белокурые волосы до талии

Улыбка не сходила с лица дочки Примадонны. Девочка крепко ухватилась за руку мамы, позируя перед камерой с гостями.

15 апреля Алла Пугачева отпраздновала свой день рождения. По этому случаю в Израиле Примадонна собрала друзей, среди которых был замечен и музыкант Андрей Макаревич. Автором снимка, судя по всему, стал шоумен Максим Галкин. Ну а самим фото, видимо, поделился в соцсетях один из гостей именинницы, после чего кадр попал на фан-страничку Примадонны.

Почти два месяца певица не показывала двойняшек Гарри и Лизу. И вот на свежем фото, которое было сделано на вечеринке в честь 73-летия Примадонны, дочка певицы предстала в компании именитых гостей. Елизавета примерила кокетливое полосатое платье и сандалии. Дочка шоумена Максима Галкина светилась улыбкой. Лиза ни на шаг не отходила от именинницы, сжимая мамину руку. Ну а свои длинные белокурые волосы дочка певицы оставила распущенными, представ в образе сказочной Рапунцель.

«Лиза так вытянулась, скоро маму догонит и обгонит по росту», «Платьице простенькое! Надо было что-то пошикарнее надеть!», «Сказочная фея! Какие роскошные волосы», «Златовласка!» — писали фолловеры.

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