Риелтор рассказал, кто способен купить замок в Грязи Галкина и Пугачевой за миллиард рублей

Как заметила Алина Правоторина, вряд ли ожидания артистов в итоге сбудутся.

Владелец агентства недвижимости риелтор Алина Правоторина назвала людей, которые в перспективе были бы готовы купить замок в деревне Грязь юмориста Максима Галкина и его жены певицы Аллы Пугачевой за миллиард рублей.

«Думаю, за миллиард рублей замок могут купить только фанаты Аллы Борисовны. Но у них вряд ли есть такие деньги». Алина Правоторина

Напомним, что в Сети часто обсуждают, якобы Пугачева и Галкин собираются замок продавать. Причем они хотят выручить от его продажи миллиард рублей. Примерно столько было потрачено при строительстве сооружения, сообщает mosregtoday.ru.

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Напомним, что в замке Максима Галкина есть зимний сад, спорткомплекс с бассейном, лифт, поднимающий на четвертый этаж, домашний кинотеатр. Сами звезды уже третий месяц живут в Израиле и тратят немалые деньги на содержание замка.

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