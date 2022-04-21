«Она забыта всеми»: Отар Кушанашвили рассказал о безрадостном будущем Даны Борисовой

По словам телеведущего, коллега готова идти в октагон за 400 лари.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» высказался о безрадостном будущем своей коллеги Даны Борисовой.

«Будущее такого персонажа, как Дана Борисова, которая никак не может упорядочить свою жизнь, безрадостное. Я не каркаю. Я вижу по ее манере говорить и вести программы, что ее ждет. Она забыта всеми». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, Дана Борисова третируема бывшими мужьями. «Какие-то конфликты с дочерью, мамой и Волочковой. Хотя Волочкова сверхпопулярна. У нее одна другой хлеще по нелепости истории. Она идет в октагон, как я слышал, за 400 лари», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Дана Борисова – популярная телеведущая. Многие помнят ее по программе «Армейский магазин».

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