«Совет да любовь»: Дана Борисова рассказала, что ее отец устроил личную жизнь в «Одноклассниках»

Александр Борисов, который раньше жил в вагончике, теперь якобы перебрался в шикарный дом.

Телезвезда Дана Борисова поддержала тех, кто не боится знакомиться в социальных сетях, а конкретно в «Одноклассниках».

«Знакомства в «Одноклассниках» работают. Это проверено и на себе, а также на моем красавце, 67-летнем папе. Он расстался в очередной раз с молодой женой, и сейчас уже проживает под Подольском в шикарном доме со своей новой возлюбленной», — рассказала Борисова поклонникам в социальной сети. «И именно с ней он познакомился на «Одноклассниках» пять лет назад, все это время переписывались, а сейчас уже любовь-любовь, построили бассейн, купили квадроцикл, папа присылает фотки, как он катается на этом квадроцикле. Вот, ну и, в общем, совет да любовь молодым».

Напомним, полгода назад, в сентябре 2021-го отец Даны Александр Борисов пришел на ток-шоу, чтобы рассказать о том, что его бывшая жена и ее новый ухажер столкнули его с лестницы, в результате чего мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Он поведал, что дочь была свидетелем этого конфликта, но даже не вызвала скорую.

В той же передаче Борисов жаловался, что ему не хватало денег на лекарства и приходилось жить в вагончике на заводе. И то был не первый раз, когда Дана скандалила с отцом на всю страну.

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