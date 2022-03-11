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«Все произошло так, как и должно было произойти»: Борисова раскрыла детали боя с Диденко

Как отметила телеведущая, она собой полностью довольна.

«Все произошло так, как и должно было произойти»: Борисова раскрыла детали боя с Диденко
Дана Борисова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова в сторис Instagram раскрыла некоторые детали боя с аптечным блогером Екатериной Диденко в клетке.

Дана Борисова
Дана Борисова. Фото: Globallookpress.com

«Ничего не имею право разглашать до эфира. Конференцию покажут 31 марта. А сам бой — 7 апреля. Но я собой довольна. Все произошло так, как и должно было произойти».

Дана Борисова

Также она привела цитату из блога своей соперницы. «Дана много раз хватала меня за волосы, а это запрещено правилами», — отмечала Екатерина Диденко.

«А теперь скажите мне, как можно хватать за волосы в боксерских перчатках», — удивилась Борисова.

Ранее Дана Борисова объясняла, почему именно Екатерина Диденко стала ее соперницей в клетке. Как-то на одном из мероприятий она назвала ее «веселой вдовой».

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