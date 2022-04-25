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Забрал и увез из страны: стало известно, что Оксана Акиньшина лишилась двоих детей

Актриса не воспитывает наследников бывшего мужа.

Забрал и увез из страны: стало известно, что Оксана Акиньшина лишилась двоих детей
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Контейнер» и мюзикла «Стиляги» Оксана Акиньшина лишилась детей от Арчила Геловани. Оказалось, что после развода, случившегося у пары в 2018 году, сын Константин и дочка Эмми остались с отцом. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».

Оксана Акиньшина и Арчил Геловани. Фото: Global Look Press

В браке Акиньшина и Геловани прожили 7 лет. И развод мужчина дал актрисе с одним условием: дети останутся с ним. Теперь мать вынуждена летать в Тбилиси, где была замечена недавно с новым бойфрендом Данилой Козловским, чтобы повидаться – отец увез наследников в Грузию.

Впрочем, и старшего сына, первенца Филиппа от первого брака с Дмитрием Литвиновым, Оксана Акиньшина тоже не воспитывает. Мальчик с рождения живет у матери актрисы в Санкт-Петербурге.

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