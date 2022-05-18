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«Опубликовано фото офиса президента Украины»: Запашный посмеялся над Зеленским

Дрессировщик разместил забавный снимок.

«Опубликовано фото офиса президента Украины»: Запашный посмеялся над Зеленским
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» разместил забавную фотографию.

«Срочно. Министерство обороны РФ опубликовало фото офиса президента Украины Олодимира Еленского».

Эдгард Запашный

На снимке можно увидеть шатер желто-синего цвета. Рядом расположена касса с надписью «Шоу шапито».

Шатер
Шатер. Фото: «Телеграм» Эдгарда Запашного

Напомним, что Владимир Зеленский уже давно не общается ни с кем из российских звезд шоу-бизнеса. Многие наши селебрити отмечали, что, став президентом Украины, бывший актер стал другим человеком.

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