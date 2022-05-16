«Все все поняли»: Запашный рассказал, почему Украина заняла первое место на «Евровидении»

Накануне в Турине завершился музыкальный конкурс «Евровидение-2022», победителем которого стала украинская группа Kalush Orkestra. Своим мнением по этому поводу поделился Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Исправьте меня, если я не прав, но первое место Украины на «Евровидении» только сыграло против них: во-первых, это лишь дискредитировало саму победу в конкурсе. Во-вторых, это очень сильно разозлило поклонников других исполнителей, так как ВСЕ ВСЕ ПОНЯЛИ. А в-третьих, не надо было еще и толкать политические лозунги во время выступления, так как смотрите первые два пункта», — написал Запашный.

Также дрессировщик предположил, что бы было, если бы Украина не выиграла конкурс.

«Это вызвало бы реальную жалость у молодого поколения европейцев (типа если бы там не было войны, то они лучше подготовились и точно бы выиграли. Плюс искали бы и нашли сейчас «русский след» в проигрыше Украины)», — подытожил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующее «Евровидение» в Мариуполе.

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