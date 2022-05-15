Зеленский пообещал, что Украина сделает все, чтобы провести «Евровидение» в Мариуполе

После победы Kalush Orchestra в конкурсе 2022 года международное песенное соревнование должно будет пройти в Незалежной.

После победы украинской рэп-группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что когда-нибудь песенный конкурс, который по правилам должен проходить в стране-победителе, будет проведен в Мариуполе.

«Наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! В третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в Telegram, поблагодарив музыкальную группу и зрителей, которые за нее голосовали.

Напомним, Украина победила на «Евровидение» по результатам зрительского голосования. В финале конкурса лидер рэп-коллектива произнес со сцены политический лозунг, касавшийся Мариуполя, и за такое действие группа вполне могла быть дисквалифицирована, но организаторы песенного соревнования закрыли на это глаза.

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