Надежда Стрелец встала на защиту Виктории Бони, от которой «отвернулись фотографы» в Каннах

По словам видеоблогера, образ у бывшей звезды «Дома-2» получился не выдающимся, но и не провальным.

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграме» встала на защиту модели Виктории Бони, про которую многие написали, что якобы от нее в Каннах отвернулись все фотографы.

«Я не знаю, по какой логике на каждую церемонию открытия Каннского кинофестиваля приглашают Викторию Боню, но стебаться на этот счет не хочу. Факт в том, что она единственная медийная девушка из России, кого туда реально зовут независимо от наличия или отсутствия русских фильмов в программе, спонсоров и даже политической ситуации. Почему-то так случилось». Надежда Стрелец

Как отметила Надежда Стрелец, надо радоваться, что хоть кто-то из русских мелькает в Европе. Она заметила, что есть снимки, на которых видно, что Викторию Боню активно снимают фотографы. Образ Бони, по мнению Стрелец, действительно не выдающийся, но и не провальный. На фоне других участников на красной дорожке очень даже ничего.

Напомним, что многие россияне посмеялись над Викторией Боней. В Сеть попал снимок, как она позирует на Каннском кинофестивале, а фотографы в этот момент не обращают на нее внимания.

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