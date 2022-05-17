«Черная, лесбиянка и эмигрантка»: Боня посмеялась над новым пресс-секретарем Белого дома

В Белом доме новый пресс-секретарь — Карин Жан-Пьер. Во время своего первого выступления перед журналистами самопрезентовала себя так: «Я черная, лесбиянка и эмигрантка».

По этому поводу в Сети родилось немало мемов. Например, распространяется видео, где после помпезного заявления Карин начинает петь герой Леонида Броневого из «Покровских ворот» Аркадий Велюров. Там есть такие слова: «Всем рассказать немедля надо – кто ты, зачем и почему».

Посмеялись над выступлением нового пресс-секретаря Белого дома и российские звезды. «С козырей зашла», — написал Егор Бероев в своем телеграме.

«А эти качества как-то влияют на уровень профессионализма или это полный список достоинств? Как загадочно, однако», — съязвила Виктория Боня.

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