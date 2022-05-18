Фотографы отвернулись: Виктория Боня опозорилась в Каннах

Телеведущая вышла на дорожку Каннского кинофестиваля, но ее проигнорировали фотографы.

Несколько лет экс-участница «Дома-2» Виктория Боня живет в Монако и все это время не пропускает один из старейших кинофестивалей – Каннский. Появилась на красной дорожке Боня и накануне.

Виктория позировала в платье цвета океана с глубоким декольте, в котором буквально провалился ее бюст.

«Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно — важно поддерживать их дизайнеров. На открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо. Это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня — дело прожитых лет», — заявила телеведущая.

А тем временем, фотографы не спешили щелкать затворами своих фотоаппаратов, что не ускользнуло от глаз Ксении Собчак.

«Смотрим на фотографов», — едко прокомментировала Собчак в своем микроблоге выход Бони на знаменитую красную дорожку.

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