Французский шик: Боня в пышном платье-бюстье цвета океана предстала на Каннском фестивале

Российская светская львица щегольнула на красной дорожке в Каннах. Она выбрала наряд Кристофа Гильермо. Но над ее появлением там посмеялась Ксения Собчак.

Виктория Боня прославилась, когда попала в шоу «Дом-2». Там она не смогла построить свою любовь, но стала знаменитой.

Виктория смогла переехать в Монако и едва не вышла замуж за миллионера Алекса Смерфита, от которого родила дочку Анджелину. Теперь она зарабатывает как бьюти-блогер и часто участвует в фотосессиях. Звезда продолжает жить на побережье в Монако.

В последнее время Виктория не только уделяла время наследнице, но и готовилась к выходу в свет. Она каждый год посещает Каннский кинофестиваль.

На этот раз светская львица вышла на красную дорожку в Каннах в пышном платье-бюстье цвета океана. Наряд принцессы дополнили нежный макияж и низкий пучок с выпущенными к лицу прядями. Боня подчеркнула свою талию.

Еще в машине она покрасовалась с другими гостями кинофестиваля. Звезда телестройки отметила, что они откроют эту красную дорожку.

«Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана от Кристофа Гильермо.

Как я уже говорила в сторис, есть маленькие „правила“, которые очень ценит французская аудитория, а именно, важно поддерживать их дизайнеров, именно поэтому на открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо, это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня дело прожитых лет.

Стоп! Но я не говорю, что в этому году не будет таких образов, все будет. Итак, в этом году, в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход на дорожку будет с сообщением к миру!» — написала звезда.

А вот Ксения Собчак посмеялась над тем, что когда Боня вышла к публике, большинство фотографов взяли передышку и даже не пытались ее фотографировать. Поклонники в свою очередь восхитились ее образом. «Викуль, шикарная», «Какая красота», «Роскошный наряд», «Ох, бальное платье», «Ну что за красотка», «Умница, это изысканно», — стали писать подписчики.

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