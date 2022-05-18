«Лобода, тебя клонировали»: Крапивина высмеяла «слегка располневшую украинскую певицу» Асти

Досталось от продюсера и поп-королю Филиппу Киркорову.

Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в соцсетях высмеяла певицу Анну Асти и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Она опубликовала несколько фотографий с музыкальной премии «Жара Music Awards».

«На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет. Это украинская певица Анна Асти прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали». Нателла Крапивина

Досталось от Нателлы Крапивиной и поп-королю Филиппу Киркорову. «Слегка располневшая Лобода на фото с таинственным незнакомцем», — заявила она, показав музыканта рядом с Асти.

Напомним, что 17 мая в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На нем присутствовали многие российские селебрити.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.