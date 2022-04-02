«Ты бездарный и тупой»: Нателла Крапивина раскритиковала «разоблачителя» Светланы Лободы

Как отметила продюсер, Кирилл Чибисов на брехне пытается построить свою карьеру.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в соцсетях раскритиковала «разоблачителя» украинской исполнительницы Кирилла Чибисова, который ранее рассказывал много интересных фактов о певице.

Как отметила Крапивина, ее ангельское терпение в последнее время дало крен. Чибисова она назвала «нечто», которое бегает по всем СМИ, представляясь продюсером и концертным директором Лободы. На самом деле с Лободой, как уверяет Крапивина, его ничего не связывает.

«Хочу задать вопрос этому нечто: «Мудила, ты вообще кто?» Думаешь, самозванец, под шумок карьерку себе на брехне построить? У тебя ноль шансов! Это я тебе как продюсер заявляю! Ты бездарный и тупой, а это худшее из возможных сочетаний». Нателла Крапивина

Ранее Кирилл Чибисов, который утверждает, что работал со Светланой Лободой, рассказывал о ее гонорарах. В частности, он говорил, что за один концерт в России звезда получала 150 тысяч евро.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.