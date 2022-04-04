«Вливание в Свету денег закончилось»: продюсер раскрыл, сколько Крапивина вкладывала в Лободу

Оставшись без финансовой поддержки, певица все же сохранила дружеские отношения с экс-наставницей Нателлой Крапивиной.

Нателла Крапивина долгие годы была продюсером украинской певицы Светланы Лободы. Продюсер сделала многое для раскрутки своей подопечной. И стоило ей это недешево.

Музыкальный директор и продюсер Кирилл Чибисов раскрыл, сколько денег Крапивиной ежегодно стоила Лобода. Эти баснословные суммы она тратила ради собственной забавы.

«Зачем детям нужны игрушки? Она вкладывала в Лободу примерно 2-3 миллиона долларов в год. Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна», — подчеркнул продюсер.

В 2021 году Крапивина и Лобода разорвали контракт. «Лободе пытались долгое время найти нового продюсера. От ее лица давно вели переговоры, потому что с Нателлой рабочие отношения и вливание в Свету денег закончилось. Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька», — цитирует МК.ru Чибисова.

Сотрудничество между девушками, по словам Чибисова, получилось взаимовыгодным – Крапивина сама обрела популярность. Ведь 15 лет назад о ней никто не знал.

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