Киркоров объяснил, зачем на самом деле поехал на «Евровидение»

Филипп Киркоров недавно приехал из Италии, куда летал на международный конкурс «Евровидение». Нашу страну в этом году не допустили к участию из-за политической подоплеки. Несмотря на это, поп-король не удержался.

На премии «Жара Music Awards» журналисты поинтересовались — зачем это надо было Киркорову. Ведь итак было понятно, что победу отдадут тем, кому выгодно, а не тем, кто ее реально заслуживает.

«Новые краски, новые технологии, новое все. Это надо было посмотреть», — признался Киркоров.

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