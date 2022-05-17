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Киркоров объяснил, зачем на самом деле поехал на «Евровидение»

Артист предстал на премии «Жара Music Awards».

Киркоров объяснил, зачем на самом деле поехал на «Евровидение»
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров недавно приехал из Италии, куда летал на международный конкурс «Евровидение». Нашу страну в этом году не допустили к участию из-за политической подоплеки. Несмотря на это, поп-король не удержался.

На премии «Жара Music Awards» журналисты поинтересовались — зачем это надо было Киркорову. Ведь итак было понятно, что победу отдадут тем, кому выгодно, а не тем, кто ее реально заслуживает.

«Новые краски, новые технологии, новое все. Это надо было посмотреть», — признался Киркоров.

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