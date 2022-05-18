«Синдром твоей соседки, подруги»: Дибцева раскрыла феномен популярности Бузовой и Бородиной

По словам актрисы, звезды как бы дают послание: смогла я - сможешь и ты.

Актриса Ольга Дибцева в интервью «Вокруг-ТВ» назвала причины популярности таких личностей, как Ольга Бузова и Ксения Бородина.

«Мне кажется, что это синдром твоей соседки, твоей подруги, которая вдруг стала звездой, которую можно смотреть на экране страны. Она такая же как ты. Она не какая-то там Марлен Дитрих. Где-то там наверху сияет, недоступная. Тот образ, которым ты никогда не станешь». Ольга Дибцева

Как отметила Ольга Дибцева, Бузова и Бородина дают как бы послания – смогла я — сможешь и ты. «Вот такая близость народного героя и его сопричастность – в этом секрет популярности героев реалити-шоу и тех, кто там находится. Здорово, что Бузова такая трудоспособная. Нам всем есть, чему у нее поучиться», — заявила Ольга Дибцева.

Напомним, что Ольга Дибцева появилась на лобном месте шоу «Дом-2» в качестве героини реалити-шоу Риты Валеевой. Участники проекта поначалу не узнали артистку и начали задавать ей вопросы о том, как она попала на шоу и какие цели преследует.

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