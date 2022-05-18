«Каждый человек имеет право на свою драму»: Дибцева объяснила, почему пришла на «Дом-2»

По словам актрисы, ее ценностям этот проект очень соответствует.

Актриса Ольга Дибцева в интервью «Вокруг-ТВ» объяснила, почему пришла на скандальный, но очень популярный уже долгие годы проект «Дом-2».

«Я такой человек, которому не дается ничего легко в жизни. Я всегда была такая авантюриста и аферистка. Честно могу сказать. Драма про Анну Каренину – это да. А драма про «Дом-2»… Сразу все такие что? А мне кажется, что это здорово, потому что каждый человек имеет право на свою драму». Ольга Дибцева

По словам Ольги Дибцевой, каждый человек имеет право на чувство. «И один человек совершенно не хуже другого. Моим ценностям это очень соответствует. Таких персонажей играть, в таких проектах быть. Вот что-то такое сложное исследовать», — заявила Ольга Дибцева.

Напомним, что Ольга Дибцева появилась на лобном месте в качестве героини реалити-шоу Риты Валеевой. Участники проекта поначалу не узнали артистку и начали задавать ей вопросы о том, как она попала на шоу и какие цели преследует.

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