«Мы туда с подружками все написали заявку»: Ольга Дибцева вспомнила, как ее не взяли на «Дом-2»

По словам актрисы, она совершенно не высокомерно относится к героям подобных проектов.

Актриса Ольга Дибцева в интервью «Вокруг-ТВ» вспомнила, как много лет назад хотела попасть на популярный проект «Дом-2», но потерпела фиаско.

«Я помню, что жила тогда в Санкт-Петербурге. Только закончила школу и объявили этот кастинг на «Дом-2». Мы туда с подружками все написали заявку. Нас, конечно, никого не взяли, но сам факт, что я туда заявку отправляла – он был». Ольга Дибцева

Как отметила Ольга Дибцева, она совершенно не высокомерно относится к героям подобных проектов. «Никогда не говорю, что Федор Достоевский – это да, а шоу «Дом-2» какая-то деградация. Я не осуждаю, кто это смотрит. Это нормальный ход человеческой жизни. Никакого надменного отношения к этому нет», — заявила Ольга Дибцева.

Напомним, что Ольга Дибцева появилась на лобном месте шоу «Дом-2» в качестве героини реалити-шоу Риты Валеевой. Участники проекта поначалу не узнали артистку и начали задавать ей вопросы о том, как она попала на шоу и какие цели преследует.

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