«Если бы не психолог, я бы не имела ни карьеру, ни семью»: Ольга Дибцева сыграла главную роль в сериале «Семейка»

В первый рабочий день наступающего года СТС порадует своих поклонников премьерой комедийного сериала «Семейка».

Главные роли в нем сыграли Ольга Дибцева и Борис Дергачев.

В каждой серии герои, супруги Сергей и Надя Нестеровы, будут посещать психолога, с которым обсудят проблемы своей большой семьи.

А их масса — кризис среднего возраста, манипуляции со стороны бабушки, подростковые сложности двух дочерей, гиперактивность сына.

Но главное, ради чего супруги посещают специалиста, это спасение их брака, которому уже семнадцать лет.

Кстати, если Борис Дергачев никогда не обращался за помощью к психологам, то Ольга Дибцева имеет опыт общения с профессионалами в этой сфере. И очень благодарна им.

«Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Продолжаю работать с психологом, но не так часто, как раньше. Иногда у меня возникают вопросы, поэтому периодически прорабатываю их со специалистами», — поделилась Ольга Дибцева.

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