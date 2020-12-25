«Дед Мороз меня порадовал»: Ольга Дибцева стала «Хорошей девочкой» на «Dомашнем»

Для актрисы Ольги Дибцевой уходящий 2020 год стал по-настоящему счастливым. В конце 2019 она впервые стала мамой – 26 декабря Ольга родила дочку.

«Поэтому я была очень, очень хорошей девочкой в этот раз! И Дед Мороз меня порадовал – вышло много ярких проектов с моим участием, я купалась во внимании прессы, поклонников, продюсеров», — призналась Ольга Дибцева.

А под занавес года актрисе сделал предложение телеканал «Doмашний». Звезда стала главной героиней ролика «Хорошая девочка», которая олицетворяет собой аудиторию канала. По сценарию, красотка весь год вела себя примерно, а он взял и запер ее дома, запретив все ранее доступные радости. Несмотря на все это, хорошая девочка сохраняет позитив и с надеждой на лучшее ждет наступления будущего года.

Стоит отметить, что видео о «Хорошей девочке» канал снимает уже в шестой раз. В прошлом году его главной героиней стала актриса Любава Грешнова. Ролик имел большой успех, в соцсетях телеканала «Dомашний» он набрал порядка одиннадцати миллионов просмотров.

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