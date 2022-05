«В геймера превратилась»: Боня засняла, как дочка общается с ней на английском языке

Виктория Боня является известной светской львицей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что потом Виктория стала выпускать свой бренд одежды и развиваться, как бьюти-блогер. Уже длительное время она живет в Монако.

Пока бизнесвумен не обрела счастье в личной жизни. Но у нее растет дочка Анджелина, которую она родила от миллионера Алекса Смерфита.

Не так давно Боня вернулась домой. Она отдохнула на Бали. Все чаще светская львица хвастается достижениями дочки, которая учится в элитной школе. Десятилетняя девочка уже говорит на нескольких языках.

Она также любит носить мамины вещи. На этот раз Виктория засняла, как наследница в футболке и шортах сидит за компьютером и играет в видеоигры. Примечательно, что на вопросы она отвечала на английском языке.

«Тебе не кажется, что ты уже в геймера превратилась?» — уточнила Боня.

«And I want to be a gamer (А я хочу быть геймером)», — заявила она.

«Ты хочешь быть геймером? А на мамином журнале обязательно играть? Чистый геймер, понимаете? Вырастила себе», — отметила звезда.