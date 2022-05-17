Вести из Парижа: Литвинова показала редкое фото с Земфирой и пообещала нечто

Рената Литвинова и Земфира покинули Россию в конце февраля. Артистки отправились в Европу с неведомыми целями. Навестили здесь музыкантов-приятелей стали потихоньку вживаться в заграничное бытие.

И если Земфира особо не афиширует свои шаги на чужбине, то Литвинова делится с публикой в своих соцсетях фотографиями и публикациями. Известно, что она занимается написанием пьесы, снялась в фильме дизайнера одежды Демны Гвасалия.

Кроме того, понятно, что она сильно переживает за свою маму, которая осталась в Москве. Вместе с тем звезда не сообщает, намерена ли она возвращаться.

И вот интрига – Рената Литвинова опубликовала редкое фото с Земфирой, написав под ним некое загадочное обещание: «Скоро».

Что ж, а нам остается только гадать, чего ждать от этой парочки в ближайшее время.

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