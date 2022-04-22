Литвинова может спать спокойно! Спектакль с участием Хаматовой получил премию даже сейчас

В Москве прошла ежегодная театральная премия «Золотая маска». Рената Литвинова из Парижа написала про ее итоги в своем телеграме.

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев» (на сцене Театра Наций) не получил ничего на пресловутой «Золотой маске». Какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших», — возмутилась Рената Литвинова.

Тем не менее, пишет КП, «Горбачев» хоть и был снят с репертуара в Театре Наций из-за «побега» Хаматовой в Латвию, премию «Золотая маска» все-таки получил. Почему Рената Литвинова возмущалась, понятно не совсем. Возможно, во Франции сложно найти полную информацию о том, что происходит в России.

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