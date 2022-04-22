Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

Литвинова может спать спокойно! Спектакль с участием Хаматовой получил премию даже сейчас

Рената Литвинова ранее опубликовала гневный спич в адрес организаторов премии «Золотая маска».

Литвинова может спать спокойно! Спектакль с участием Хаматовой получил премию даже сейчас
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

В Москве прошла ежегодная театральная премия «Золотая маска». Рената Литвинова из Парижа написала про ее итоги в своем телеграме.

Спектакль «Горбачев».
Спектакль «Горбачев». Фото: Ира Полярная/ КП

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев» (на сцене Театра Наций) не получил ничего на пресловутой «Золотой маске». Какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших», — возмутилась Рената Литвинова.

Тем не менее, пишет КП, «Горбачев» хоть и был снят с репертуара в Театре Наций из-за «побега» Хаматовой в Латвию, премию «Золотая маска» все-таки получил. Почему Рената Литвинова возмущалась, понятно не совсем. Возможно, во Франции сложно найти полную информацию о том, что происходит в России.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Золотая маскаРената ЛитвиноваХаматоваЧулпан ХаматоваЧулпан Хаматова последние новости