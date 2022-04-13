Кино, театр, мода: Литвинова рассказала, где стала работать в Париже

Актриса Рената Литвинова спешно покинула Россию. Да так, что худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому пришлось экстренно искать замену артистке. Также были сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.

Позже звезда попросила у зрителей прощения за то, что ее не будет на постановках, а режиссеру выслала «больничный лист». А чтобы точно ей поверили — показала несколько кадров из больничной палаты.

Совершив небольшой тур по Европе, навестив дочь в Бельгии и друзей в Лондоне, она остановилась во Франции в Париже, где уже начала новый этап своей трудовой деятельности. В своем телеграме Рената Литвинова рассказала, что уже снимается в «небольшом» фильме Демны Гвасалии, креативного директора модного дома Balenciaga.

Кроме того, пишет новые пьесы и скоро планирует устроить чтения. А это может означать, что в Париже планируют поставить спектакль Литвиновой. Ну и, само собой, лечится.

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